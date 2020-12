1 Die Burg Hohenzollern hat noch Risse vom stärkeren Beben im Jahr 1978. Foto: imago//Gann

Auf der Schwäbischen Alb hat es in der Nacht auf Dienstag ein leichtes Erdbeben gegeben. In manchen Häusern fielen Bilder von der Wand. Warum wackelt in dieser Gegend immer wieder die Erde?

Jungingen - Ein leichtes Erdbeben mit einer Stärke von 3,9 hat in der Nacht auf Dienstag um 0.25 Uhr Teile der Schwäbischen Alb erschüttert. Das Epizentrum lag nach Angaben des Erdbebendienstes Südwest in Jungingen im Zollernalbkreis. „Es war kein besorgniserregendes Erdbeben“, bewertet Stefan Stange, der Leiter des Landeserdbebendienstes, die nächtlichen Erdstöße, die in einem Umkreis von mindestens 30 Kilometer noch gut zu spüren waren. Es habe ein ganz kleines Vorbeben gegeben, anschließend seien 13 weitere sehr schwache Beben gemessen worden.