1 Der Geislinger Markus Maichle leitet die 16-köpfige Gruppe des Deathcare Embalmingteams, die seit Freitag in der türkischen Großstadt Kahramanmaras im Einsatz ist. Foto: AFP

Die Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien hat zehntausende Opfer gefordert. Bestatter Markus Maichle aus Geislingen ist in der Türkei, um sich um die Toten zu kümmern. Der Göppinger Matthias Bliederhäuser-Nille ist nach sechstägigem Einsatz wieder zurück.















Die Bilder aus dem Erdbebengebiet an der türkisch-syrischen Grenze erschüttern die Menschen auf der ganzen Welt. Noch schlimmer ist es für diejenigen, die dort Verwandtschaft haben – wie etwa für den ehemaligen Geislinger Grünen-Stadtrat Ismail Mutlu. Er ist in Gölbasi aufgewachsen, bis er 13 Jahre alt war. Seine Schwiegereltern, der Onkel, zwei Schwestern und zwei Brüder leben noch dort, in Gölbasi, Gaziantep und Maltya, alles Orte in der türkischen Erdbebenregion. Deren Häuser sind kaputt, sie sind mit Hunderten anderen in einer Halle untergebracht, hat er erfahren.