Erdbeben: Beben in Süditalien versetzt Menschen in Schrecken

Beben in Süditalien versetzt Menschen in Schrecken

1 Die Beobachtungszentrale des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) in Neapel. (Foto: Archiv) Foto: Christoph Sator/dpa

Ein Beben der Stärke 5,0 treibt die Leute am Abend auf die Straßen. Auch Urlauber sind in Sorge. Über größere Schäden wird zunächst aber nichts bekannt.











Cosenza - Ein Erdbeben im Süden Italiens hat Einwohner und Urlauber am Abend in Schrecken versetzt. In den Regionen Kalabrien und Apulien rannten Menschen aus ihren Häusern auf die Straßen. Das nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) gab die Stärke des Bebens mit 5,0 an.

Das Epizentrum lag demnach in der Nähe der kleinen Gemeinde Pietrapaola im Hinterland. Erschütterungen waren aber auch in größeren Städten am Mittelmeer wie Bari und Brindisi zu spüren.

Das stärkste Beben wurde nach Angaben des Instituts gegen 21.45 Uhr gemessen. Die Erdstöße ereigneten sich demnach in einer Tiefe von etwa 20 Kilometern.

Über Verletzte oder größere Schäden wurde nach Angaben der Feuerwehr und anderer Behörden zunächst nichts bekannt. Im Süden Italiens halten sich in der derzeitigen Hauptsaison auch viele Touristen auf.