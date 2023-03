Newsblog zum Streiktag in Baden-Württemberg Mehr als 10.000 Menschen legen Arbeit nieder

Bahn, Busse, Flughäfen: Aufgrund des großen Warnstreiks wird das öffentliche Verkehrsnetz am Montag in Baden-Württemberg zu großen Teilen lahmgelegt. Die wichtigsten Infos dazu in unserem Liveticker.