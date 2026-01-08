Er fing als Schüler an: 23-Jähriger macht mit exklusiven Sneakern Millionenumsatz in Stuttgart

23-Jähriger macht mit exklusiven Sneakern Millionenumsatz in Stuttgart

Er fing als Schüler an

1 Der 23-jährige Kevin Felde hält ein Paar der Jordan 1 High Fragment in seinem Store in der Hirschstraße in der Hand. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der 23-jährige Kevin Felde ist kein normaler Schuhverkäufer. In seinem Store in der Hirschstraße in Stuttgart verkauft er limitierte Ausgaben – und verdient damit ein kleines Vermögen.











Vor einiger Zeit hat ein Mann nach Ladenschluss an Kevin Feldes Schaufenster geklopft. Der 23-Jährige war gerade dabei, sein Geschäft in der Hirschstraße in der Stuttgarter City abzuschließen. Der mysteriöse Fremde erschien dem jungen Ladenbesitzer suspekt. Er habe durch die Scheibe mit dem Finger auf ein Paar Sneaker gezeigt, das in einer Vitrine ausgestellt war.