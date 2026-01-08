Er fing als Schüler an: 23-Jähriger macht mit exklusiven Sneakern Millionenumsatz in Stuttgart
1
Der 23-jährige Kevin Felde hält ein Paar der Jordan 1 High Fragment in seinem Store in der Hirschstraße in der Hand. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der 23-jährige Kevin Felde ist kein normaler Schuhverkäufer. In seinem Store in der Hirschstraße in Stuttgart verkauft er limitierte Ausgaben – und verdient damit ein kleines Vermögen.

Vor einiger Zeit hat ein Mann nach Ladenschluss an Kevin Feldes Schaufenster geklopft. Der 23-Jährige war gerade dabei, sein Geschäft in der Hirschstraße in der Stuttgarter City abzuschließen. Der mysteriöse Fremde erschien dem jungen Ladenbesitzer suspekt. Er habe durch die Scheibe mit dem Finger auf ein Paar Sneaker gezeigt, das in einer Vitrine ausgestellt war.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.