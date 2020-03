1 Winfried Kretschmann wandte sich per Videobotschaft an die Baden-Württemberger. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Ministerpräsident Winfried Kretschmann richtet ernste Worte an die Bevölkerung von Baden-Württemberg. Trotz drastischer Maßnahmen gelte weiterhin die „Alarmstufe Rot“.

Stuttgart - Nach den Worten von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) steht Baden-Württemberg noch am Beginn der Corona-Krise. Obwohl man drastische Maßnahmen ergriffen habe, steige die Zahl der infizierten Menschen noch an, sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. „Es gilt nach wie vor Alarmstufe Rot.“

Baden-Württemberg bereite Reha-Einrichtungen und Hotels vor, um dort Menschen medizinisch versorgen zu können. „Das Virus ist eine enorme Herausforderung für die Gesellschaft“, sagte Kretschmann. Die meisten Menschen hielten sich aber an die Vorgaben, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen.

Baden-Württemberg setze alles dran, um Schutzausrüstung zu bekommen, sagte Kretschmann. Der Automobilhersteller Daimler habe die Lieferung von 110 000 Schutzmasken zugesagt. 300 000 OP-Masken kämen aus Frankfurt. China habe die Lieferung von zehn Millionen OP-Masken angekündigt. Auch hätten sich rund 4000 Studenten gemeldet, um in Kliniken auszuhelfen, erklärte der Ministerpräsident.