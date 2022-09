1 Reicht das Geld dieses Jahr nicht für einen durchgängigen Betrieb? Foto: Stadt Vaihingen/Enz

Aufgrund gefallener Temperaturen und sinkender Badegästezahlen wird das Freibad des Enztalbades von Montag, 26. September, an fünf Tage früher geschlossen als geplant. Doch nicht nur das Wetter, auch der Energieverbrauch spielt eine Rolle: In Anbetracht der aktuellen Energiekrise und Gasmangellage wäre ein Aufheizen des Badewassers bei nur noch rund 50 Badegästen am Tag weder zeitgemäß noch angebracht, heißt es im Rathaus. Was das Hallenbad angehe, so wäge man derzeit eine Schwimmbad-Pause über die Weihnachtsferien ab. Kommende Woche soll es einen Runden Tisch mit Schulen, Vereinen, Kurs-Anbietern und Stadtverwaltung geben, um darüber zu beraten, wie im Hallenbad im Kontext von Energiekrise, Personalstand und Technik ein möglichst passendes Badeangebot unterbreitet werden könne.