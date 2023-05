1 Frank Deuschle und Isabell Scheurenbrand mit Roselyn Nagila (Mitte) betrachten Fotos vom Projekt Foto: Ulrike Rapp-Hirrlinger

Die kenianische Uwezo Uplift Foundation unterstützt Mädchen und Jungen in Slums von Nairobi und hat in einer entlegenen Bergregion ein Krankenhaus gebaut – auch mit Unterstützung aus Denkendorf. Die Leiterin war jetzt zu Gast.















Link kopiert

Der Name ist Programm: „Uwezo“ bedeutet Ermöglichen auf Swahili. Die kenianische Hilfsorganisation Uwezo Uplift Foundation will genau dies: bedürftige Kinder, Jugendliche und Frauen dazu befähigen, dass sie ein besseres Leben führen können. „Invest in a Child and change the World“ – auf Deutsch: investiere in ein Kind und verändere so die Welt – ist das Motto, das Rosely Nagila der von ihr gegründeten Organisation gegeben hat. Die 51-Jährige weiß genau, was es heißt, arm und damit chancenlos zu sein. Sie selbst ist in extrem armen Verhältnissen in der entlegenen und vernachlässigten Bergregion Mount Elgon im Westen des Landes aufgewachsen. Über Umwege kam sie nach Nairobi und dort in Kontakt mit dem christlichen Missionswerk Diguna (Die Gute Nachricht für Afrika).