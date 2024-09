Entwarnung in Karlsruhe: Verdächtiger nach Geiselnahme festgenommen – keine Verletzten

Entwarnung in Karlsruhe

1 In Karlsruhe kam es am Freitag wegen einer Geiselnahme zu einem Einsatz der Polizei. Foto: dpa/Thomas Riedel

Ein Mann nimmt eine 33-Jährige und ihren Säugling in Karlsruhe als Geisel. Spezialkräfte stürmen die Wohnung und nehmen den Mann fest.











Link kopiert

Im Karlsruher Stadtteil Rintheim hat am Freitag nach Recherchen unserer Zeitung offenbar ein Mann seine frühere Lebensgefährtin und deren Kind bedroht.

Nun gaben die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer gemeinsamen Pressemitteilung Entwarnung. Demnach nahm eine Spezialeinheit einen 34 Jahre alten Tatverdächtigen gegen 16.20 Uhr fest und beendete den Einsatz ohne Verletzte.

Spezialkräfte dringen in Wohnung ein – Frau und Säugling unverletzt

Laut Bericht erhielt die Polizei gegen 10.45 Uhr über eine Zeugin den Hinweis über eine „mögliche Bedrohungslage“ in einer Wohnung in der Heilbronner Straße. Mutmaßlich sollte ein 34-jähriger Mann eine Frau und einen Säugling bedrohen.

Es rückten zahlreiche Kräfte aus. Darunter Spezialkräfte und Polizisten mit Zusatzausstattung – also mit Helmen, schusssicheren Westen und Maschinenpistolen. Auch Polizeihunde-Staffeln, Feuerwehr und Rettungsdienste waren den Angaben nach im Einsatz.

Die Einsatzkräfte nahmen Kontakt zum Tatverdächtigen auf und versuchten zu verhandeln. Gegen 16.20 Uhr drang eine Spezialeinheit in die Wohnung im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses ein und nahm den mutmaßlichen Tatverdächtigen widerstandslos fest. In der Wohnung trafen sie eine 33-Jährige und einen Säugling wohlbehalten an.

Verdächtiger ist polizeibekannt

Nach vorläufigen Erkenntnissen der Polizei wurden im Rahmen der Einsatzmaßnahmen keine Personen verletzt.

Der 34-Jährige sei polizeibekannt. Gegen ihn habe es in der Vergangenheit wegen verschiedenster Delikte Strafanzeigen gegeben, unter anderem wegen Gewaltdelikten. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat und insbesondere auch zur Motivlage des Festgenommenen.

Die Bevölkerung sei durch den Einsatz nicht gefährdet gewesen. Auch die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses am Einsatzort befanden sich in Sicherheit. Eine Evakuierung des Hauses sei somit nicht nötig gewesen.

Oberbürgermeister bedankt sich bei Einsatzkräften

Der Oberbürgermeister von Karlsruhe, Frank Mentrup (SPD), bedankte sich bei den Einsatzkräften. Laut einer Mitteilung der Stadt Karlsruhe sagt er: „Ich bin glücklich, dass diese unsichere Lage durch die Polizei entschlossen beendet werden konnte und keine Menschen zu Schaden kamen. Im Namen der Stadt Karlsruhe danke ich allen Einsatzkräften herzlich.“