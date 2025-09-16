Enttäuschung im Europa-Park: Zu groß für die Achterbahn und kein Rabatt – Vater beklagt sich

Zu groß für die Achterbahn und kein Rabatt – Vater beklagt sich

1 Zu lange Beine können ein Hindernis im Europa-Park darstellen – wie beim Can-Can-Coaster. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Spaß für die ganze Familie, verspricht der Europa-Park. Doch manche stehen nur rum, wie ein Vater aus Hessen, der zur kleinen Gruppe der besonders Großen gehört.











„Wenn der Vater mit dem Sohne einmal ausgeht“ – dann geht es ab. Das wusste schon Heinz Rühmann. Sascha Blanke ist Spezialist auf dem Gebiet. Auf seinem Account bei Instagram teilt er „als alleinerziehender Vater mit Leib und Seele“ seine kleinen und großen Erlebnisse, die er mit seinem elfjährigen Sohn Daimon hat. Jetzt sind die beiden wieder auf großer Fahrt gewesen. Vom Wohnort im Raum Kassel ging es zum Europa-Park in Rust. „Das war richtig cool“, erzählt Blanke hinterher in einem kurzen Reel. Doch einen Haken hatte das Ganze. Der „Sohnemann“ hatte Spaß, doch „ich bin einfach nur rumgestanden.“