Enttäuschung im Europa-Park: Zu groß für die Achterbahn und kein Rabatt – Vater beklagt sich
1
Zu lange Beine können ein Hindernis im Europa-Park darstellen – wie beim Can-Can-Coaster. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Spaß für die ganze Familie, verspricht der Europa-Park. Doch manche stehen nur rum, wie ein Vater aus Hessen, der zur kleinen Gruppe der besonders Großen gehört.

„Wenn der Vater mit dem Sohne einmal ausgeht“ – dann geht es ab. Das wusste schon Heinz Rühmann. Sascha Blanke ist Spezialist auf dem Gebiet. Auf seinem Account bei Instagram teilt er „als alleinerziehender Vater mit Leib und Seele“ seine kleinen und großen Erlebnisse, die er mit seinem elfjährigen Sohn Daimon hat. Jetzt sind die beiden wieder auf großer Fahrt gewesen. Vom Wohnort im Raum Kassel ging es zum Europa-Park in Rust. „Das war richtig cool“, erzählt Blanke hinterher in einem kurzen Reel. Doch einen Haken hatte das Ganze. Der „Sohnemann“ hatte Spaß, doch „ich bin einfach nur rumgestanden.“

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.