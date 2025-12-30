Entschlammung bei Steinenbronn: 560 LKW-Ladungen werden aus dem Sulzbachsee geholt

1 Das Foto wurde bei der Entschlammung des Segelbachbeckens gemacht, das auch zum Wasserverband Aich gehört. Foto: Landratsamt

Wenn ein Hochwasserrückhaltebecken im wahrsten Wortsinn voll ist, kann es kaum noch seiner Funktion gerecht werden. Deshalb ist eine große Aktion geplant.











Link kopiert

Das Land Baden-Württemberg unterstützt den Wasserverband Aich mit rund 2,6 Millionen Euro. Mit dieser Landesförderung wird beim Hochwasserrückhaltebecken Sulzbach, Nahe Steinenbronn am Sulzbach gelegen, der Dauerstaubereich und das Vorbecken entschlammt. Eine große Aktion, die ein Schwimmbagger durchführen wird.

Seit Inbetriebnahme des Beckens vor gut 40 Jahren haben sich rund 15 000 Kubikmeter Schlamm auf dem Grund des Sees angesammelt. Ohne eine Entnahme würde dieser zu einer Beeinträchtigung des Betriebs der Stauanlage führen, da der lose Schlamm den Stollen, in dem das Wasser unter dem Damm aus dem See geleitet wird, verstopfen könnte.

Unsere Empfehlung für Sie Naherholung bei Leonberg Warmbronner See wird abgesenkt – kuriose Fundstücke tauchen auf Weil der Wasserspiegel im Warmbronner See für Sanierungsarbeiten abgesenkt wurde, tauchen kuriose Relikte aus dem Schlamm auf.

Für die Entnahme des Schlammes kommt ein Schwimmbagger zum Einsatz, weshalb der See nicht abgelassen werden muss. Dieser löst mit einem Saugrüssel das Sediment, das in einer Behandlungseinheit mechanisch entwässert und anschließend abgefahren wird. Die Maschinerie zur Schlammtrocknung wird dabei auf dem Parkplatz des Sulzbachbeckens untergebracht. Der Verbandsvorsitzende Landrat Roland Bernhard sagt: „In Zeiten des Klimawandels ist der Hochwasserschutz wichtiger denn je. Als Landkreis treiben wir diesen mit unseren Wasserverbänden voran. Mein Dank gilt dem Land für die Förderung, die ein wichtiges Signal ist.“

Für den Abtransport der rund 14 000 Tonnen Schlamm werden etwa 560 Lastwagen benötigt. Das Hochwasserrückhaltebecken Sulzbach ist eines von insgesamt zwei Hochwasserrückhaltebecken des Wasserverbands Aich. Die 1984 in Betrieb genommene Anlage kann rund 915 000 Kubikmeter Wasser speichern und schützt somit vor einem Hochwasser, das statistisch gesehen alle 100 Jahre vorkommt.

Das Hochwasserrückhaltebecken Sulzbach ist eines von insgesamt zwei Hochwasserrückhaltebecken des Wasserverbands Aich. Zu diesem gehören die Landkreise Böblingen und Esslingen, sowie die Städte Aichtal, Böblingen, Filderstadt, Leinfelden-Echterdingen, Nürtingen, Sindelfingen, Waldenbuch, Holzgerlingen und die Gemeinden Schönaich, Steinenbronn, Weil im Schönbuch, Wolfschlugen.

Insgesamt betreiben die vier Verbände (Aich, Glems, Würm und Schwippe) derzeit 13 Hochwasserrückhaltebecken, die ständig in Ordnung gehalten und überwacht werden müssen.