Der Fußball-Bezirksligist muss nicht mehr zittern, in der Kreisliga A geht der TV Hochdorf in die Abstiegsrelegation.















Bei den einen herrscht Hochspannung, bei anderen ist die Luft raus – das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass in den Fußball-Ligen das Saisonende sehr nahe ist. Die Sache mit der entwichenen Luft kann man auch daran ablesen, dass in der Bezirksliga und den B-Ligen 1 und 2 insgesamt acht Mannschaften nicht antraten und die Punkte herschenkten. Unter anderem fand das Bezirksliga-Derby zwischen dem TSV Denkendorf und dem FV Plochingen nicht statt. Entscheidender: Bezirksligist FC Esslingen und B-Ligist TSV Wolfschlugen stehen nun sicher als Aufsteiger fest, A-Ligist TV Unerboihingen so gut wie (siehe Extra-Texte), der FV Neuhausen und der TSV Deizisau können in der Bezirksliga das Sorgenmachen einstellen, eins drunter spielt der TV Hochdorf sicher in der Abstiegsrelegation.