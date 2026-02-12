Entscheidung über Mitarbeiterbonus: Diese Prämie erhalten die Mitarbeiter bei Mercedes

Diese Prämie erhalten die Mitarbeiter bei Mercedes

1 Mercedes-Chef Ola Källenius führt den Konzern, der in Deutschland 85.000 anspruchsberechtigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Foto: Sven Hoppe/dpa

Seit Langem werden die Beschäftigten von Mercedes-Benz in Deutschland am Unternehmenserfolg beteiligt. Jetzt hat Mercedes über die Höhe der Sonderzahlung für 2025 entschieden.











Die Beschäftigten von Mercedes-Benz werden auch für das Jahr 2025 in vierstelliger Höhe am Ergebnis des Unternehmens beteiligt. Anspruch auf die Sonderzahlung, die zusammen mit dem April-Gehalt ausgezahlt wird, haben rund 85.000 Beschäftigte im Tarifbereich Deutschland. Das Unternehmen erklärt, mit der Zahlung würdige man das Engagement der Belegschaft in einem anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld.