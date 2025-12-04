Entscheidung im Bundestag: Steuer runter! Die Preise im Restaurant auch? Das sagen Gastronomen
Dennis Shipley (oben) von der Alten Kanzlei dämpft die Erwartungen für die Gäste, auch Tobias Meyer kann nur stabile Preise anbieten und keine Senkungen. Ein Schnitzel für 30 Euro ist die Normalität. Foto: Lichtgut/dpa

Der erste Schritt für die Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants ist getan. Dadurch werden Insolvenzen verhindert, sagen Wirte – aber wird es deshalb billiger?

Für Dennis Shipley ist es „eine freudige Nachricht“: Der Bundestag hat am Donnerstag der Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants zugestimmt. CDU und SPD lieferten die Mehrheit für das entsprechende Gesetz. Nun hängt es von den Ländern ab, die darüber am 19. Dezember im Bundesrat entscheiden. „Die Steuersenkung wird einige Insolvenzen verhindern“, ist der Geschäftsführer von der Alten Kanzlei überzeugt. Auch für Birgit Grupp vom Paulaner am alten Postplatz, Michael Wilhelmer, Tobias Meyer und Sebastian Werning käme die Erleichterung wie gerufen. „Wenn die Steuersenkung nicht verabschiedet wird, muss ich die Preise erhöhen“, sagt die Wirtin. Diesen Schritt schiebt sie seit Monaten auf.

