Entscheidung gefallen: Bosch halbiert Zahl der Arbeitsplätze in Schwäbisch Gmünd

1 Die Proteste der Bosch-Belegschaft in Schwäbisch Gmünd sind nur teilweise erfolgreich gewesen. Foto: dpa

Betriebsrat und Geschäftsleitung sind sich einig: Das Bosch-Werk in Schwäbisch Gmünd soll bestehen bleiben. Aber Teile des Betriebs wandern nach Ungarn.











Link kopiert

Bei Bosch in Schwäbisch Gmünd sollen bis zum Jahr 2030 rund 1150 Stellen mehr eingespart werden also ohnehin schon geplant. Die Produktion von Lenksystemen für Nutzfahrzeuge wird ins ungarische Maklár verlegt, im Gegenzug erhält das Werk in Schwäbisch Gmünd eine Zukunftsperspektive. Wie das Unternehmen und der Betriebsrat mitteilten, sieht die mit Hilfe einer Einigungsstelle geschlossene Vereinbarung vor, dass Pkw-Lenksysteme sowie die Ausbildung in Gmünd verbleiben.