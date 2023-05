1 Marya Verdel verantwortet künftig den kaufmännischen Bereich des städtischen Klinikums. Foto: UKE /Axel Kirchhof

Das Führungsduo des Klinikums der Stadt Stuttgart ist wieder vollständig. Für den kaufmännischen Bereich ist künftig eine Frau zuständig: Marya Verdel. Sie kommt aus Hamburg an den Neckar.















Link kopiert

Nach kurzer Vakanz ist der Vorstand des Klinikums der Stadt Stuttgart wieder komplett. Der Verwaltungsrat hat am Mittwoch Marya Verdel zur neuen kaufmännischen Vorständin bestellt. Sie folgt auf Alexander Hewer, der das Unternehmen im April verlassen hat. Verdel, die das städtische Klinikum nun gleichberechtigt neben dem medizinischen Vorstand Jan Steffen Jürgensen leiten wird, soll die Stelle spätestens zum 1. Januar 2024 antreten.

Stationen in Leipzig und Freiburg

Marya Verdel ist derzeit als kaufmännische Direktorin Mitglied des Vorstands des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE). Die Diplom-Gesundheitsökonomin hat vor der Vorstandsposition in Hamburg die wirtschaftlichen Geschicke am Universitätsklinikum Leipzig als kaufmännische Vorständin verantwortet und überdies Leitungspositionen an der Uniklinik Freiburg innegehabt.

Hewer ist wieder in Berlin

Alexander Hewer war seit 2016 kaufmännischer Vorstand des Klinikums der Stadt gewesen. Zuvor war er Leiter des Finanzwesens der Berliner Charité und hatten den Posten in Stuttgart zusammen mit dem medizinischen Vorstand Jan Steffen Jürgensen angetreten, der ebenfalls von der Charité kam. Jetzt ist Hewer Finanzgeschäftsführer des Berliner Vivantes-Konzerns, der größten kommunalen Klinikkette in Deutschland.