Weltkriegsbomben in Köln nach Groß-Evakuierung entschärft

Die am Rheinufer in Köln entdeckten Bomben-Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sind von Spezialisten entschärft worden. Das teilte die Stadt mit.











