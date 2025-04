Entlastung der Notaufnahme im Kreis Esslingen: Hausärzte eröffnen Praxis in der Medius-Klinik

1 Bevor es losgeht, müssen sich die Praxismanagerin Annika Bosma und der Mediziner Christopher Hahn um Dinge wie die IT kümmern. Foto: Caroline Holowiecki

Das Hausärztehaus Kirchheim (Kreis Esslingen) eröffnet eine Zweigstelle in der Nürtinger Medius-Klinik. Das soll die Notaufnahme entlasten. Es werden aber auch Neupatienten dauerhaft angenommen.











Link kopiert

Christopher Hahn hat einen Doktor in Medizin, an diesem Tag ist er aber als Techniker unterwegs. Angespannt läuft er die Flure auf und ab, den Blick hat er nonstop auf seinem Handy. Immer wieder klingelt es. Die IT muss installiert werden, die Zeit drängt. Am Montag, 5. Mai, wird die neue hausärztliche Praxis in der Medius-Klinik in Nürtingen zum allerersten Mal Patientinnen und Patienten empfangen – als Niederlassung des Hausärztehauses in Kirchheim.