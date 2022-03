1 Über zwei Millionen Deutsche profitieren von dem Zuschuss. Foto: dpa/Fabian Sommer

Der Bundestag hat einen Heizkostenzuschuss für Wohngeld-Empfänger sowie viele Studenten und Auszubildende beschlossen. Aber wann genau gibt es die Auszahlung?















Mehr als zwei Millionen Bürger in Deutschland bekommen wegen der hohen Energiepreise in den nächsten Monaten staatliche Hilfe bei den Heizkosten. Der Bundestag beschloss eine Finanzspritze für Wohngeldbezieher sowie viele Studenten und Auszubildende. Das Geld soll einmalig ausgezahlt werden und möglichst auf dem Konto sein, bevor die Nebenkostenabrechnung mit den Heizkosten beglichen werden muss. Also gegen Ende des Jahres. Ein genaues Datum gibt es nicht.

Wie hoch ist der Heizkostenzuschuss?

Konkret sollen Wohngeldbezieher, die alleine leben, 270 Euro erhalten. Zwei-Personen-Haushalte bekommen 350 Euro, für jeden weiteren Mitbewohner gibt es noch einmal 70 Euro mehr. Studenten mit Bafög, Bezieher von Aufstiegs-Bafög und Berufsausbildungsbeihilfe erhalten pauschal 230 Euro.

Hilfen für über zwei Millionen Bürger

Die Hilfen waren schon vor dem Krieg in der Ukraine beschlossen worden, ursprünglich aber mit deutlich niedrigeren Summen. Weil die Energiepreise seitdem noch einmal deutlich anzogen, stockten SPD, Grüne und FDP den Zuschuss auf das Doppelte auf.

Nach Angaben des Wohnministeriums profitieren davon rund 2,1 Millionen Bürger, etwa Rentnerinnen und Rentner, Alleinerziehende oder Menschen, die wenig verdienen. Das Geld soll ohne Antrag direkt auf die Konten überwiesen werden.