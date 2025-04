Entenrennen beim Esslinger Frühling: Endspurt vor dem Startschuss: Es sind noch Enten zu haben

1 Die große Ente ist bereits „im Ziel“, die kleinen folgen am Sonntag. Foto: Andreas Pflüger

An diesem Sonntag, beim Esslinger Frühling, wird der Wehrneckarkanal einmal mehr zum „Tierparadies“. Um 12 Uhr werden – wenn denn bis dahin vollends alle Lose verkauft sein sollten – genau 9000 Plastikenten für das 16. Esslinger Entenrennen an der Maillestraße zu Wasser gelassen. Rund zwei Drittel der schwimmenden Badewannen-Kameraden haben bereits Abnehmerinnen und Abnehmer gefunden, auf die im besten Falle einer von gut 180 Preisen im Gesamtwert von mehr als 26 000 Euro wartet.

Sollte das mit dem Gewinnen allerdings nicht klappen, bleibt immer noch der Trost, etwas für den guten Zweck getan zu haben. Denn wie schon schon seit vielen Jahren sammeln die Organisatoren der Benefizaktion, der Round Table 161 Esslingen, auch dieses Mal wieder unter anderem für das Kinderzentrum Agapedia und für die Beratungsstelle Wildwasser.

Bis Samstag gibt es noch Lose

Damit in den nächsten Tagen möglichst noch alle Enten eine Besitzerin oder einen Besitzer finden, gehen die Round Tabler, noch ehe der Startschuss zum Rennen fällt, in den Endspurt. Bis Freitag sind sie jeden Abend in der Stadt unterwegs und verkaufen Lose. Außerdem gibt es am Samstag, dem ersten Tag des Esslinger Frühlings, von 10 Uhr an noch einen Verkaufsstand auf der Inneren Brücke.

Darüber hinaus gibt es die Lose für das Entenrennen, die jeweils fünf Euro kosten, während der normalen Öffnungszeiten in der Stadtinformation am Marktplatz, im Provinzbuchladen in der Küferstraße und in der AKE-Tanzschule in der Martinstraße.