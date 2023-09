1 Parfum im großen Stil sollen zwei Verdächtige geklaut haben, die in Plochingen geschnappt wurden. Foto: dpa//Rolf Vennenbernd (Symbol)

Angestellte in einem Drogeriemarkt in Plochingen (Kreis Esslingen) haben offenbar professionelle Parfum-Diebe dingfest gemacht. Wie die Polizei berichtet, sind bei den zwei Verdächtigen Waren im Wert von mehreren tausend Euro gefunden worden.











Dank aufmerksamer Drogeriemitarbeiter hat die Polizei in Plochingen am Samstag einen Fang gemacht. Diese hatten gegen 14.30 Uhr in einem Geschäft am Fischbrunnenplatz zwei Personen festgesetzt, die offenbar mehrere Parfumflaschen entwenden wollten. Laut Polizei hatte eine Angestellte beobachtet, dass die zwei Verdächtigen mehrere Parfumflaschen in eine mitgebrachte Tasche steckten und im Anschluss, ohne die Ware zu bezahlen, offenbar den Kassenbereich Richtung Ausgang verlassen wollten. Daraufhin seien die zwei angesprochen und in das Büro des Ladendetektivs gebeten worden. Bei den beiden Tatverdächtigen handele es sich um eine 25-Jährige und einen 34-Jährigen mit Wohnsitz in einem anderen Bundesland.

Tasche speziell präpariert

In der speziell präparierten Tasche seien Parfumflaschen im Wert von mehreren hundert Euro gefunden worden, teilt die Polizei weiter mit. Nachdem eine Bereitschaftsrichterin die Durchsuchung ihres Pkws angeordnet hatte, seien im Fahrzeug noch weitere hochwertige Düfte im Wert von mehreren tausend Euro gefunden und sichergestellt worden. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen ist das Pärchen dem Bericht zufolge wieder auf freiem Fuß. Gegen die beiden Verdächtigen seien umfangreiche Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.