Entdecker von Leo Neugebauer: Großer Stolz auf den König der Athleten

Großer Stolz auf den König der Athleten

1 Momente des Glücks: Zehnkämpfer Leo Neugebauer nach seinem Triumph bei der WM in Tokio sowie im Dezember mit seinem Ex-Trainer und Förderer Hans-Joachim Budach bei einer Veranstaltung unserer Zeitung im Café Gottlieb in Bad Cannstatt. Foto: Imago/Chai v.d. Laage, Laci Perenyi

Leichtathletik-Trainer Hans-Joachim Budach förderte und formte Leo Neugebauer bei der LG Leinfelden-Echterdingen – und traut dem Zehnkampf-Weltmeister nun auch Olympia-Gold zu.











lhr letztes Treffen liegt schon ein Weilchen zurück. Ende Dezember, bei einer Talkveranstaltung unserer Zeitung im Café Gottlieb in Bad Cannstatt, haben Leo Neugebauer (25) und Hans-Joachim Budach (77) in Erinnerungen geschwelgt, über die Silbermedaille gesprochen, die der Zehnkämpfer im Sommer zuvor bei den Olympischen Spielen in Paris gewonnen hatte, und auch nach vorne geblickt: auf die WM 2025 in Tokio. Dort holte Leo Neugebauer am Sonntag den Titel, er ist nun der König der Leichtathleten – was auch seinen Jugendtrainer und wichtigsten Förderer berührt. „Es ist unfassbar, was Leo leistet“, sagt Hans-Joachim Budach, „es erfüllt mich mit Stolz.“ Weil dieser Triumph keine Selbstverständlichkeit war. Sondern hart erarbeitet.