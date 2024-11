Engpass bei Tankstelle in Möhringen: Geht in Stuttgart etwa der Sprit aus?

1 Einer Tankstelle in Stuttgart ging der Treibstoff Ultimate 102 aus. Foto: StZN/Isabelle Vees

Wenn sich die Tanknadel immer weiter nach unten bewegt, sollten Autofahrer zeitnah an einer Tankstelle Halt machen. Doch wer am Freitag die Aral-Tankstelle in Stuttgart-Möhringen ansteuerte, in der Hoffnung, seinen Wagen mit dem Superkraftstoff Ultimate 102 zu betanken, musste feststellen, dass es keinen Sprit gibt.

Stattdessen hieß es auf einem am Zapfhahn angebrachten Schild: „Aufgrund regionaler Versorgungsengpässe ist dieses Produkt hier vorübergehend nicht verfügbar.“ Nanu, geht Tankstellen in Stuttgart etwa der Sprit aus?

Aral-Sprecher gibt Entwarnung

Ein Sprecher des Tankstellen-Riesen Aral gibt Entwarnung: „Grundsätzlich kann es an einzelnen Tankstellen vorübergehend zu Versorgungseinschränkungen kommen. Diese werden aber schnellstmöglich behoben“, erklärte der Aral-Sprecher.

Der Sprecher weiter: „Aktuell gibt es keine größeren Einschränkungen bei der Versorgung mit Aral Ultimate 102.“ Dabei handelt es sich laut Aral um einen Hochleistungskraftstoff mit 102 Oktan, der eine erhöhte Motorleistung ermögliche.

Benzinpreis ist gesunken

Freuen dürfen sich Autofahrer noch aus einem anderen Grund: Der Benzinpreis ist - trotz höherer Kosten beim Rohöl - zuletzt gesunken. Wie der ADAC mitteilte, kostete ein Liter E10 im bundesweiten Mittel zuletzt 1,647 Euro und damit 1,9 Cent weniger als vor Wochenfrist. Der Dieselpreis bewegte sich kaum. Er lag bei 1,567 Euro und damit 0,1 Cent über dem Niveau der Vorwoche.