Engpässe vor allem an SBBZ im Kreis Esslingen: Unterrichtsausfall und große Klassen – Wie sich der Lehrermangel auswirkt

Die Sorge, dass zu viel Unterricht ausfällt, treibt die Eltern auch im neuen Schuljahr um. In einer Ifo-Umfrage haben in Baden-Württemberg 77 Prozent der Befragten angegeben, dass der Lehrkräftemangel negative Auswirkungen auf die zukünftigen Leistungen der Schülerinnen und Schüler habe. Keine Entwarnung gibt es aus Sicht der Bildungsgewerkschaft GEW im Kreis Esslingen. „Der Lehrkräftemangel bleibt ein gravierendes Problem“, sagt Mira Hartwig. „Viele Schulen starten wieder am Limit“, kritisiert die GEW-Kreisvorsitzende.

115 neue Lehrkräfte wurden im Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Schulamts in Nürtingen neu eingestellt. Darunter sind auch zwölf Quereinsteiger ohne Lehramtsstudium, die stattdessen ein anderes wissenschaftliches Studium absolviert, in der freien Wirtschaft oder im Ausland als Lehrkräfte gearbeitet haben, wie das Schulamt mitteilt. Zum Einsatz kommen sie im Kreis vor allem an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (7), aber auch in der Gemeinschaftsschule (2) und der Grundschule (3). Für die Sekundarstufe 1, also an Hauptschulen, Werkrealschulen, Real- und Gemeinschaftsschulen, wurden zusätzlich 54 Verträge mit Lehrkräften abgeschlossen, die hauptsächlich in den Vorbereitungsklassen arbeiten. Trotzdem bleibt die Personaldecke dünn. „Die Versorgungslage aufgrund von langfristigen Ausfällen, Mutterschutz und Elternzeit sowie Teildeputaten ist angespannt“, räumt die Leitende Schulamtsdirektorin, Corina Schimitzek, ein. Vor allem fehlt es an Ersatz. „Die Vertretungsreserve ist komplett im Einsatz, größere mittel- oder längerfristige Ausfälle können somit nicht aufgefangen werden“, so Schimitzek.

Chemie, Sport oder Musik werden reduziert

Besonders prekär ist wie schon in den Vorjahren die Situation an den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ). Die Versorgungslage beträgt laut Schimitzek hier 90 Prozent. 92 Vertragslehrkräfte könnten immerhin etwa 1500 Lehrerwochenstunden abdecken, die volle Unterrichtszeit sei trotzdem nicht überall gewährleistet. „Das Problem ist, dass eine Stelle als besetzt gilt – ganz gleich, ob die Lehrkraft mit sieben oder 26 Stunden im Einsatz ist. So fehlen uns Stunden“, sagt Schimitzek über die Krux der Statistik. „Aufgrund der Personalengpässe kann der Pflichtunterricht an vielen SBBZ nur teilweise stattfinden“, moniert Mira Hartwig. Auch müssten in Schulen der Sekundarstufe 1 teilweise Kürzungen in der Stundentafel vorgenommen werden, sodass Fächer wie Chemie, Musik oder Sport oft nur eine statt der vorgesehenen zwei Stunden pro Woche unterrichtet werden. „Um die Bildungsqualität der Schülerinnen und Schülern zu gewährleisten, wird dringend mehr ausgebildetes Lehrpersonal benötigt“, fordert die Gewerkschafterin. Sie kritisiert zudem, dass vielerorts die Klassen immer größer werden. „Das spart Personal, das ohnehin nicht da ist“, so Hartwig.

Besser sieht die Unterrichtsversorgung an den Gymnasien aus. Alle Stellen seien derzeit besetzt, es gebe ausreichend Vertretungskräfte, teilt das zuständige Regierungspräsidium mit. Dagegen sind an den beruflichen Schulen noch 19 Stellen offen. Die Unterrichtsversorgung sei nicht zuletzt durch den Abschluss befristeter Verträge mit Pensionären und Personen ohne Lehramtsbefähigung gesichert. „Die Gewinnung von Vertretungslehrkräften bleibt aber schwierig“, so eine Sprecherin der Behörde.

Eine Herausforderung sind auch die steigenden Schülerzahlen und die Integration von Geflüchteten. Allein bei den Grundschulen im Kreis beträgt der Anstieg rund 600 Schülerinnen und Schüler, so das Schulamt, das bedeute 20 zusätzliche Klassen.