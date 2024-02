Englische Koch-Nationalteam trainiert in Plochingen: Hochleistungssport am Herd

1 Plochingens Bürgermeister Frank Buß (Dritter von links) ließ es sich nicht nehmen, gemeinsam mit Uwe Staiger (vorne Fünfter von links) die englische Nationalmannschaft der Köche und ihren Teamkapitän Paul Dickinson (rechts) in der Küche von Staigers Waldhorn zu begrüßen. Foto: /Gaby Weiß

Bei der Olympiade der Köche auf der Fachmesse Intergastra kämpfen die besten Küchenteams der Welt um Medaillen. Die englische Nationalmannschaft trainiert in Staigers Waldhorn in Plochingen.











Link kopiert

„Ich bin dafür da, ihnen Feuer unterm Hintern zu machen“, sagt Paul Dickinson und grinst übers ganze Gesicht. 18 Monate lang hat der Kapitän der englischen Nationalmannschaft der Köche sein zehnköpfiges Team auf die Teilnahme an der 26. Olympiade der Köche vorbereitet, bei der in diesen Tagen im Rahmen der Fachmesse Intergastra in Stuttgart die besten Köche der Welt in verschiedenen Disziplinen um Gold-, Silber- und Bronzemedaillen kämpfen. Vorbereitet hat sich das englische Nationalteam in Staigers Waldhorn in Plochingen.