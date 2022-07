1 Der Junge soll von seiner Mutter und deren Partner getötet worden sein. (Symbolbild) Foto: imago/ZUMA Press/Andrew Mccaren

Ein 15 Jahre alter Junge ist im britischen Leeds an den Folgen von Folter gestorben. Täter sollen seine Mutter und deren Partner sein.















Eine Mutter und ihr Partner sind in England schuldig gesprochen worden, den 15-jährigen Sohn der Frau auf grausame Weise ermordet zu haben. Der Teenager war an den Folgen seiner Verletzungen gestorben, nachdem er von den beiden Erwachsenen unter anderem mit Schlägen und Stichen gefoltert worden war, wie die Jury am Crown Court in Leeds am Freitag feststellte. Die Verurteilten stritten indes ab, den Jungen ermordet zu haben.

Der Staatsanwaltschaft zufolge musste der Junge wochenlang „grausame Angriffe und Missbrauch“ erleiden. Das Strafmaß für die 35 Jahre alte Mutter und ihren 38-jährigen Partner soll frühestens im Oktober verkündet werden. Die Richterin in Leeds dankte der Jury für ihren belastenden Einsatz: Während des Verfahrens mussten sich die Laienrichter mehrfach Videoaufnahmen der Grausamkeiten anschauen.