2024 crashte spektakulär ein Ferrari F40 im Engelbergtunnel bei Leonberg. Doch auch danach reißt die Serie an Unfällen in und an den Röhren der A 81 nicht ab – Stau-Chaos inklusive.











Der verheerende Brand eines Sattelzug-Aufliegers im Engelbergtunnel am Dienstag voriger Woche hat zwei Verletzte gefordert. Nun fragen sich viele: Was ist nur mit diesem Tunnel los?

Nicht nur in den sozialen Netzwerken erinnern sich Menschen an zurückliegende Ereignisse rund um Baden-Württembergs meistbefahrenen Autobahntunnel. Was ist in den beiden Röhren bei Leonberg in den vergangenen Monaten und Jahren bereits vorgefallen? Hier gibt es eine Auswahl an Ereignissen von Anfang 2025 bis heute – ausgeklammert sind dabei Sperrungen aufgrund von Brandmeldealarmen.

Bemerkenswerte, teils skurrile Unfälle im Engelbergtunnel

Am Morgen des Dienstags, 27. Januar, ist eine Röhre für eine halbe Stunde gesperrt. Der Grund: Vermutlich haben Bauarbeiten so viel Staub aufgewirbelt, dass die Sicht massiv verschlechtert wurde.

Ein bemerkenswerter Unfall ereignet sich in der Winternacht vom 25. auf 26. Januar. Der Fahrer eines Audi S 5 entfernt an der Überleitung der A 8 zur A 81 aus Richtung Karlsruhe kommend die Absperrungen einer Baustelle. Er fährt weiter, kracht dann jedoch in eine mobile Schutzplanke, die jede Nacht während der Sanierung der Oströhre des Engelbergtunnels aufgestellt wird. Das Resultat: 30 000 Euro Schaden am Audi.

Elf Leichtverletzte sind das Resultat zweier schwerer Unfälle vom Samstag, 22. November 2025, kurz nach dem Nordportal des Engelbergtunnels in Fahrtrichtung Heilbronn.

Schon am 13. August 2025 spuckt die Lüftungsanlage des Tunnels schwarzen Rauch aus. Grund dafür ist der Brand eines Renault Twingo, mit dem ein 26-Jähriger ebenfalls in der Weströhre unterwegs ist. Er rettet sich unverletzt durch einen Querschlag in die Oströhre. Das Ergebnis des Vorfalls: stundenlanges Verkehrschaos in und um Leonberg.

Glück im Unglück haben am 16. Juni 2025 ein 37-jähriger VW-Fahrer und seine 32 Jahre alte Beifahrerin. Ihr Auto beginnt mitten in der Weströhre zu brennen – doch zufällig befinden sich Einsatzkräfte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes des LKA ebenfalls auf der Fahrt durch den Tunnel. Sie halten an und löschen die Flammen mit Feuerlöschern. Im gesperrten Tunnel stürzt im Stau ein 62-jähriger Motorradfahrer. Hier liegt laut Polizei offenbar ein medizinisches Problem vor.

„Fiat kracht auf Lastwagen“ lautet die Schlagzeile vom 11. Juni 2025. Der Unfall nicht im, sondern am Engelbergtunnel endet mit einer eingeklemmten und verletzten Person und einem kilometerlangen Stau. Darüber hinaus stellt die Polizei in der Rettungsgasse rund 20 Verstöße fest. Der Beifahrer eines Autos auf der Gegenspur filmt die Rettung des eingeklemmten Fiat-Fahrers auch noch – was von den Beamten ebenfalls nicht unbemerkt bleibt.

In der Weströhre des Engelbergtunnels, allerdings auf der einen Fahrspur Richtung Heilbronn, kommt es am 16. Mai 2025 zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Person. Der Tunnel musst mehr als zwei Stunden lang gesperrt bleiben.

Am 8. April 2025 krachen nahe des Südportals in Fahrtrichtung Dreieck Leonberg vier Fahrzeuge ineinander: zwei Autos, ein Motorrad und ein Lkw, dessen Fahrer laut Polizei die Flucht ergreift.

Der verheerenden Lkw- Brand vom 3. März hat großen Schaden hinterlassen. Foto: KS-Images/Andreas Rometsch

Denkwürdig ist ein Crash vom 31. März 2025: Der Audi einer 20-Jährigen sowie der BMW eines 54-Jährigen prallen vor dem Nordportal gegen die sich senkenden Schranken des Engelbergtunnels. Bei Wartungsarbeiten hatte die Sperrungs-Automatik ausgelöst. Wie sich später herausstellt, hatten beide versucht, noch in den Tunnel einzufahren, um sich möglicherweise längeres Warten zu ersparen. Die Sperrung wird jedoch nach nur einer Minute wieder aufgehoben.

Am 20. Februar 2025 streift ein 53-Jähriger nachts mit seinem Sattelzug in der Weströhre die Tunnelwand entlang und beschädigt dabei Strom- und Kabelleitungen der Betriebstechnik. Der Schaden am Lkw beträgt 30 000 Euro, der Schaden am Tunnel wird auf eine niedrige sechsstellige Summe geschätzt.

Der denkwürdigste Unfall im Engelbergtunnel dürfte wohl im April 2024 passiert sein

Last, but not least – und obwohl er nicht in die gewählte Zeitspanne passt – gibt es hier noch die Erinnerung an den wohl legendärsten Unfall im Engelbergtunnel. Am 21. April 2024 dürfte so manchem Autoliebhaber beim Blick auf die Fotos das Herz in die Hose gerutscht sein: Ein 24-Jähriger kracht mit einem Ferrari F 40 erst gegen eine, dann gegen die andere Tunnelwand. Der Fahrer wird dabei nur leicht verletzt, der rote, 500 PS starke und drei Millionen Euro teure Supersportwagen-Oldtimer hingegen bietet ein Bild des Jammers.

Der Engelbergtunnel

Zahlen

Genau 2530 Meter ist er lang. Rund 120 000 Fahrzeuge passieren die beiden Röhren täglich. Der Engelbergtunnel ist de facto der längste und verkehrsreichste Autobahntunnel in Baden-Württemberg.

Geschichte

Zwischen den Jahren 1995 und 1999 wurde der Engelbergtunnel gebaut, die A 81 führt durch ihn hindurch. Nach Norden geht es in Richtung Heilbronn, nach Süden wahlweise in Richtung Karlsruhe oder zum Stuttgarter Kreuz weiter in Richtung München und Singen. Und eigentlich heißt der Tunnel Engelbergbasistunnel. Denn einen Engelbergtunnel gab es früher schon. Der wurde 1938 nach drei Jahren Bauzeit in Betrieb genommen und liegt etwa 60 Meter über seinem Nachfolger. Auch er hatte bereits zwei Röhren. In der westlichen Röhre, genauer gesagt im Südportal, befindet sich nun die KZ-Gedenkstätte Leonberg. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs hatten Zwangsarbeiter in der Röhre Teile für Messerschmidt-Flugzeuge fertigen müssen.