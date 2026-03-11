Engelbergtunnel und A81 gesperrt: Irre Unfall-Serie: Der Tunnel, der die Pendler seit Jahren ins Stau-Chaos stürzt
Wenn der Engelbergtunnel gesperrt ist, bedeutet das meist Verkehrschaos. Foto: Simon Granville

2024 crashte spektakulär ein Ferrari F40 im Engelbergtunnel bei Leonberg. Doch auch danach reißt die Serie an Unfällen in und an den Röhren der A 81 nicht ab – Stau-Chaos inklusive.

Der verheerende Brand eines Sattelzug-Aufliegers im Engelbergtunnel am Dienstag voriger Woche hat zwei Verletzte gefordert. Nun fragen sich viele: Was ist nur mit diesem Tunnel los?

Nicht nur in den sozialen Netzwerken erinnern sich Menschen an zurückliegende Ereignisse rund um Baden-Württembergs meistbefahrenen Autobahntunnel. Was ist in den beiden Röhren bei Leonberg in den vergangenen Monaten und Jahren bereits vorgefallen? Hier gibt es eine Auswahl an Ereignissen von Anfang 2025 bis heute – ausgeklammert sind dabei Sperrungen aufgrund von Brandmeldealarmen.

Bemerkenswerte, teils skurrile Unfälle im Engelbergtunnel

  • Am Morgen des Dienstags, 27. Januar, ist eine Röhre für eine halbe Stunde gesperrt. Der Grund: Vermutlich haben Bauarbeiten so viel Staub aufgewirbelt, dass die Sicht massiv verschlechtert wurde.
  • Ein bemerkenswerter Unfall ereignet sich in der Winternacht vom 25. auf 26. Januar. Der Fahrer eines Audi S 5 entfernt an der Überleitung der A 8 zur A 81 aus Richtung Karlsruhe kommend die Absperrungen einer Baustelle. Er fährt weiter, kracht dann jedoch in eine mobile Schutzplanke, die jede Nacht während der Sanierung der Oströhre des Engelbergtunnels aufgestellt wird. Das Resultat: 30 000 Euro Schaden am Audi.

Die Reparatur des Engelbergtunnels wird dauern. Doch es hätte für das Bauwerk noch deutlich schlimmer kommen können. Eine kleine Erleichterung für den Verkehr zeichnet sich derweil ab.
  • „Fiat kracht auf Lastwagen“ lautet die Schlagzeile vom 11. Juni 2025. Der Unfall nicht im, sondern am Engelbergtunnel endet mit einer eingeklemmten und verletzten Person und einem kilometerlangen Stau. Darüber hinaus stellt die Polizei in der Rettungsgasse rund 20 Verstöße fest. Der Beifahrer eines Autos auf der Gegenspur filmt die Rettung des eingeklemmten Fiat-Fahrers auch noch – was von den Beamten ebenfalls nicht unbemerkt bleibt.
  • In der Weströhre des Engelbergtunnels, allerdings auf der einen Fahrspur Richtung Heilbronn, kommt es am 16. Mai 2025 zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Person. Der Tunnel musst mehr als zwei Stunden lang gesperrt bleiben.
  • Am 8. April 2025 krachen nahe des Südportals in Fahrtrichtung Dreieck Leonberg vier Fahrzeuge ineinander: zwei Autos, ein Motorrad und ein Lkw, dessen Fahrer laut Polizei die Flucht ergreift.
Der verheerenden Lkw- Brand vom 3. März hat großen Schaden hinterlassen. Foto: KS-Images/Andreas Rometsch

Der denkwürdigste Unfall im Engelbergtunnel dürfte wohl im April 2024 passiert sein

Last, but not least – und obwohl er nicht in die gewählte Zeitspanne passt – gibt es hier noch die Erinnerung an den wohl legendärsten Unfall im Engelbergtunnel. Am 21. April 2024 dürfte so manchem Autoliebhaber beim Blick auf die Fotos das Herz in die Hose gerutscht sein: Ein 24-Jähriger kracht mit einem Ferrari F 40 erst gegen eine, dann gegen die andere Tunnelwand. Der Fahrer wird dabei nur leicht verletzt, der rote, 500 PS starke und drei Millionen Euro teure Supersportwagen-Oldtimer hingegen bietet ein Bild des Jammers.

Der Engelbergtunnel

Zahlen
Genau 2530 Meter ist er lang. Rund 120 000 Fahrzeuge passieren die beiden Röhren täglich. Der Engelbergtunnel ist de facto der längste und verkehrsreichste Autobahntunnel in Baden-Württemberg.

Geschichte
Zwischen den Jahren 1995 und 1999 wurde der Engelbergtunnel gebaut, die A 81 führt durch ihn hindurch. Nach Norden geht es in Richtung Heilbronn, nach Süden wahlweise in Richtung Karlsruhe oder zum Stuttgarter Kreuz weiter in Richtung München und Singen. Und eigentlich heißt der Tunnel Engelbergbasistunnel. Denn einen Engelbergtunnel gab es früher schon. Der wurde 1938 nach drei Jahren Bauzeit in Betrieb genommen und liegt etwa 60 Meter über seinem Nachfolger. Auch er hatte bereits zwei Röhren. In der westlichen Röhre, genauer gesagt im Südportal, befindet sich nun die KZ-Gedenkstätte Leonberg. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs hatten Zwangsarbeiter in der Röhre Teile für Messerschmidt-Flugzeuge fertigen müssen.