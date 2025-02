Massiver Stau auf A 81: LKW beschädigt Einrichtungen – Engelbergtunnel teilgesperrt

1 Die Teilsperrung des Engelbergtunnels sorgt am Donnerstagmorgen für Stau auf der A81. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Wer am Donnerstagmorgen durch den Engelbergtunnel auf der A 81 bei Leonberg fahren will, muss viel Geduld mitbringen. Nach einer zeitweisen Vollsperrung ist die Weströhre des Tunnels wegen eines Unfalls im Engelbergtunnel weiterhin in Richtung Stuttgart gesperrt. Die Oströhre, also die Spur Richtung Heilbronn und Würzburg aus Richtung Stuttgart, wurde am Morgen gegen 7.00 Uhr wieder freigegeben.

Die Teilsperrung betrifft auch den Berufsverkehr, meinte ein Sprecher der Polizei am Morgen. In Fahrtrichtung Stuttgart musste man am Morgen (Stand: 8 Uhr) nach Polizeiangaben mit rund zehn Kilometern Stau rechnen. Auf dieser Strecke sei an der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach eine Ausleitung eingerichtet worden.

Da der Verkehr aus Richtung Karlsruhe baustellenbedingt ebenfalls durch die betroffene Weströhre führt, werden Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Karlsruhe kommen, an der Anschlussstelle Leonberg-West ausgeleitet.

LKW beschädigt Wand im Engelbergtunnel

Wie die Polizei mitteilte, beschädigte gegen 03.52 Uhr in der Weströhre in Fahrtrichtung Stuttgart ein LKW „sicherheitsrelevante Einrichtungen“, sodass zunächst beide Fahrtrichtungen im Tunnel gesperrt werden mussten. Nähere Angaben zu den sicherheitsrelevanten Einrichtungen machte ein Polizeisprecher auf Nachfrage nicht. Der LKW war laut Polizei gegen eine Tunnelwand gefahren.

Die Sperrung der Weströhre wird sich laut der Polizei aufgrund der Reparaturmaßnahmen noch bis in den Vormittag ziehen. Ortskundigen Verkehrsteilnehmer, wird empfohlen, die Strecke weiträumig zu umfahren.

Auf der A81 kommt es zu massiven Verkehrsbehinderungen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

A 81 wegen eines Unfalls bereits zuvor vollgesperrt

Die zeitweise Vollsperrung am Morgen war bereits die zweite am Donnerstag auf der A 81. Auf Höhe der Ausfahrt Pleidelsheim (Landkreis Ludwigsburg) kam es in der Nacht zu einem Unfall, bei dem sich ein Auto überschlug.

Eine 27-Jährige und ein 29-Jähriger verletzten sich, es entstand ein Schaden von etwa 65.000 Euro. Für die Aufräumarbeiten war die A 81 in Richtung Stuttgart bis etwa 1.30 Uhr komplett gesperrt.