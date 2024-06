Engagierte Esslinger: Julian Assanges Unterstützer wollen wachsam bleiben

1 Susanne Schlotz, Adriana Kirchner, Barbara Griebel und Reinhold Riedel (von links) freuen sich mit Julian Assange. Foto: Roberto Bulgrin

Jahrelang war der Whistleblower Julian Assange von der US-Justiz verfolgt – nun brachte ihm ein Deal die Freiheit. In Esslingen trafen sich Assanges Unterstützer seit vier Jahren jede Woche zur Mahnwache. Viele sehen die Pressefreiheit weiterhin gefährdet.











Vor 18 Jahren gründete Julian Assange die Enthüllungsplattform Wikileaks, die Whistleblowern hilft, verborgene Informationen ans Licht zu bringen. Mit der Veröffentlichung geheimer Dokumente über die Kriege in Afghanistan und im Irak war Assange 2010 endgültig ins Visier der USA geraten, die ihn seither mit allen Mitteln wegen Geheimnisverrats zur Rechenschaft ziehen wollten. Was folgte, war ein jahrelanges Tauziehen um Assanges Auslieferung und schließlich seine Inhaftierung in Großbritannien. Nach zähem juristischem Ringen ist Assange nun wieder frei.