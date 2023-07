Grischa Prömel von 1899 Hoffenheim kickt in seiner Esslinger Heimat mit Kindern des Zentrums Agapedia und wird sich dort auch in Zukunft engagieren.















Link kopiert

Am Ende krönte Grischa Prömel seinen Auftritt mit einem trockenen Abschluss zum 5:2-Endstand. Dabei hatte es zunächst nicht so gut ausgesehen. Prömel hatte sich gleich in der Anfangsphase im Mittelfeld von Lea den Ball abnehmen lassen, wodurch das „Team Klopfer“ zur ersten Großchance kam. Doch wenig später passte Prömel auf Emir, der nicht lange fackelte und den Ball volley in die Maschen setzte. Jubel, Abklatschen. 1:0 für das „Team Prömel“.