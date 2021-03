Engagement in Neuhausen in Corona-Zeiten

1 Viel zu planen gibt es beim Roten Kreuz Neuhausen für Roland Mai, Martin Madera und Patrick Wagner (von links). Foto: Ines Rudel

Als Vorsitzender des DRK Neuhausen ist Martin Madera stolz auf sein Team. Schnelltests laufen ebenso erfolgreich wie Einsätze der Helfer vor Ort. Bereitschaftsleiter Patrick Wagner arbeitet rund um die Uhr.

Neuhausen - Sonderschichten im Ehrenamt beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) sind derzeit für Martin Madera, Patrick Wagner und Technikwart Roland Mai an der Tagesordnung. Neben den Coronatests in einer Halle der Firma Balluff in Neuhausen läuft der Betrieb bei den Helfern vor Ort ebenso weiter wie die Mitarbeit bei Blutspendeaktionen. „Coronabedingt gibt es für uns viel mehr zu beachten“, sagt Martin Madera. Der Maschinenbauingenieur ist Vorsitzender des DRK. Er sei richtig stolz auf seine Bereitschaft, „denn was die Männer und Frauen zurzeit leisten, das ist einfach bemerkenswert.“