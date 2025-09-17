Engagement in der Schule: Was macht ein Realschüler aus Plochingen beim Bundespräsidenten?

1 Tarik Balija von der Neckar-Fils-Realschule Plochingen vor dem Schloss Bellevue in Berlin. Foto: Neckar-Fils-Realschule

Der Realschüler Tarik Balija wurde zum Bürgerfest des Bundespräsidenten ins Schloss Bellevue eingeladen. Wie kam es zu dieser Einladung?











Link kopiert

Der Realschüler Tarik Balija (Klasse 10) engagiert sich an der Neckar-Fils-Realschule Plochingen (NFR) in der so genannten Schülermitverantwortung (SMV) – und das seit Jahren. Das fiel auch in Berlin auf: Nun wurde er vor einigen Tagen als Vertreter Baden-Württembergs zum Bürgerfest des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ins Schloss Bellevue eingeladen.

Das Fest fand bereits am vergangenen Wochenende statt. Am Mittwoch berichtete Tarik Balija, wie er den Bundespräsidenten erlebte: „Er sucht bewusst den Kontakt zu den Menschen – durch Gespräche, kleine Gesten.“ Er erkannte im Bundesprädisdenten „einfach ein ehrliches Interesse“.

In der SMV und setzt sich Tarik Balija besonders für Integration ein – als ehemaliger VKL-Schüler wisse er, was Zusammenhalt und Chancen bedeuten, erklärte Andreas Lang, Verbindungslehrer der NFR. VKL steht für Vorbereitungsklasse. Dort werden Kinder und Jugendliche mit nichtdeutscher Herkunftssprache und geringen Deutschkenntnissen unter anderem an allgemein bildenden Schulen auf die Integration in den Regelunterricht vorbereitet.

Tarik Balija: Schule kann ein Ort sein, an dem jeder sich wohlfühlen kann

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lud Tarik Balija von der Neckar-Fils-Realschule Plochingen nach Berlin ein. Foto: picture alliance/dpa

„Ich weiß, wie sich die erste Zeit anfühlt, wenn man noch kein Deutsch spricht“, erinnert sich Tarik Balija an seinen Start in Deutschland. Genau deswegen wolle er zeigen, dass man seinen Platz finden kann und dass Schule ein Ort sein kann, an dem jeder zählt und sich wohlfühlen kann. Im SMV-Team bringe er seine Ideen ein und organisiere Aktionen mit. Ein Höhepunkt sei etwa der „International Cake Day“ gewesen: VKL-Schüler brachten Kuchen aus ihren Herkunftsländern mit. „Wir haben alles gemeinsam vorbereitet und verkauft. Der Erlös ging an die Organisation Brot für die Welt.“

Auf dem Bürgerfest, das unter dem Motto „Ehrensache. Ich bin dabei“ stattfand, kamen rund 4000 engagierte Menschen aus ganz Deutschland zusammen. Sie alle tragen nach Auffassung des Bundespräsidenten in besonderer Weise zu einer lebendigen Zivilgesellschaft bei.

Am Tag vor dem Fest war Tarik zu Gast bei der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin. Dort traf er unter anderem die Präsidentin von „Brot für die Welt“ Dagmar Pruin, jene Organisation, für die die Plochinger Schüler Geld gesammelt hatten.