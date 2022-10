1 In Kupferzell soll eine riesige Batterie zur Unterstützung des Netzes entstehen. Foto: Transnet BW/cf

Im hohenlohischen Kupferzell soll ein riesiger Stromspeicher entstehen. Experten sprechen von einem Leuchtturmprojekt, das nebenbei Millionen Euro sparen könnte.















Link kopiert

Die Energiewende bringt so manche Widrigkeiten mit sich, die das Riesenprojekt schwieriger machen. Eine davon ist die Tatsache, dass grüner Strom nicht unbedingt da am günstigsten erzeugt werden kann, wo er verbraucht wird. Denn Offshore-Windenergieanlagen, eine der am meisten Ertrag liefernden Erzeugungsarten von Ökostrom, stehen in der Nordsee. Die größten Verbraucher aber finden sich im Westen und Süden der Republik, wo Atom- und Kohlekraftwerke außer Betrieb gehen oder schon gegangen sind, was die Lage nicht gerade entspannt. Und dazwischen ist ein Übertragungsnetz, das noch nicht ausreichend ausgebaut ist und entsprechend immer wieder Engpässe aufweist.