Energiewende in Wendlingen: Lärmschutzwand an A 8 erhält Photovoltaikmodule

Lärmschutzwand an A 8 erhält Photovoltaikmodule

Energiewende in Wendlingen

1 In Wendlingen muss eine Lärmschutzwand entlang der A8 saniert werden. Sie wird bei dieser Gelegenheit gleich auf einer Seite mit PV-Modulen belegt. Foto: /Kerstin Dannath

In Wendlingen muss an der A8 eine Lärmschutzwand saniert werden. Dabei sollen auch gleich Photovoltaikmodule angebracht werden. Neben seiner Grundfunktion erzeugt das Bauwerk dann auch noch Strom, den die Stadt selbst nutzen will.











Die Energiewende nimmt Fahrt auf, auch in Wendlingen. Dort hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nun einstimmig beschlossen, die Sanierung einer 700 Meter langen Lärmschutzwand an der A8 zu nutzen und die Fläche einseitig nach Süden hin mit Photovoltaik-Modulen zu belegen. Die Erneuerung ist dringend notwendig: Die 2005 erstellte Holzwand weist laut einer Untersuchung erhebliche Mängel auf. „Die Holzelemente sind völlig marode“, erklärte der erste Beigeordnete der Stadt, Markus Lämmle.