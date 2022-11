Feuerwehr in Stuttgart Eine neue Feuerwehrwache für die Innenstadt

Die Feuerwehr im Leonhardsviertel ist in die Jahre gekommen. Nun soll ein Neubau entstehen. Für 34 Millionen Euro. Stuttgarter Architekten haben sich mit ihrem Entwurf in einem europäischen Wettbewerb durchgesetzt. In etwa fünf Jahren soll die neue Wache fertig sein.