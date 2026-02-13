Energiewende in Stuttgart: 145.000 Euro für Fernwärme-Anschluss – „Energiewende-Kosten sind abenteuerlich“
Das Haus in der Werastraße 1 stammt aus den 1950er Jahren. Jetzt steht ein Wechsel der Heizung an. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Haus & Grund Stuttgart muss in einer eigenen Immobilie die Heizung ersetzen. Doch die Preise seien abenteuerlich, so Geschäftsführer Ulrich Wecker. Bis zu 145.000 Euro werden fällig.

Ulrich Wecker, seit fast 20 Jahren Geschäftsführer beim Eigentümerverein Haus & Grund in Stuttgart, ist ein alter Hase im Business und kann sich deshalb manchmal ein loses Mundwerk leisten. Die alte Gasheizung in einem vermieteten Haus in der Werastraße 1, die vermutlich weit älter als 30 Jahre ist, sei am „Abamseln“, so Wecker. So habe man sich auf die Suche nach der neuen besten Heizung gemacht, aber was man dabei erlebt habe und welche Kostenvoranschläge man erhalten habe, sei irre und abenteuerlich gewesen.

