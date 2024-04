Energiewende in Ostfildern: Schritte zur Photovoltaik auf Mehrfamilienhäusern

1 Photovoltaik auf Mehrfamilienhäusern ist im Kreis Esslingen gefragt. Foto: /U. J. Alexander

Mieter und Eigentümer von Mehrfamilienhäusern möchte die Stadt Ostfildern motivieren, Photovoltaikanlagen auf den Dächern zu installieren. Am 11. April informieren Experten über die Möglichkeiten.











Link kopiert

Photovoltaikanlagen auf Mehrfamilienhäusern werden immer beliebter. Aber ein solches Projekt in Eigentümergemeinschaften umzusetzen, ist nicht leicht. Deshalb findet am Donnerstag, 11. April, von 18.30 bis 20.30 Uhr ein Informationsabend statt. Im Bürgerhaus in der Otto-Vatter-Straße 16 in Ruit stellen Experten die verschiedenen Möglichkeiten vor. „Wichtig ist uns, dass wir auch die Mieter bei der Energiewende mitnehmen“, sagt Magnus Schulz-Mönninghoff von der Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen. Interessenten haben die Möglichkeit, sich dabei gleich zu einer Bündelaktion anzumelden.