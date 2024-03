Energiewende in Deizisau: Solarstrom für Kläranlage

Energiewende in Deizisau

1 Die Deizisauer Kläranlage soll eine PV-Freiflächenanlage erhalten und 41 Prozent ihres benötigten Stroms selbst produzieren. Foto: Andreas Kaier

Die Gemeinde bringt das zweite Projekt ihres PV-Masterplans auf den Weg. Die Investition in die Anlage soll sich nach knapp zehn Jahren amortisiert haben.











Link kopiert

Der Strombedarf der Deizisauer Kläranlage wird schon bald zu rund 40 Prozent auf dem Gelände vor Ort selbst erzeugt. In Partnerschaft mit den Stadtwerken Esslingen (SWE) plant die Gemeinde eine Freiflächen-Photovoltaikanlage (PV), die optional mit einem innovativen Solarcontainer kombiniert werden kann. Das Besondere an dem Container: Die PV-Module können einzeln aus- und eingefahren werden. Dadurch ist die mobile Anlage bei Bedarf leicht abzubauen und zu versetzen. Der Gemeinderat hat am Dienstagabend bei nur einer Enthaltung grünes Licht für die öffentliche Ausschreibung der geplanten Anlage gegeben.