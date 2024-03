Energiewende in Baden-Württemberg: Reicht der Strom für alle Wärmepumpen und E-Autos?

1 Damit Wärmepumpen sicher funktionieren, muss das Stromnetz stark ausgebaut werden. Foto: IMAGO/Christian Ohde

Der private Stromverbrauch wird deutlich steigen, weshalb die Verteilnetze und die grüne Erzeugung zügig ausgebaut werden müssen. Das geht aber nur schleppend voran. Besteht ein Risiko, dass man im Winter im Kalten sitzt?











Es wäre ein Horrorszenario: An einem kalten Wintertag fällt die Wärmepumpe aus, und man muss in der eigenen Wohnung vor sich hin schlottern. Und zumindest ärgerlich wäre es, wenn man abends sein Elektroauto an die Wallbox anschließt, es aber nicht geladen wird. Beide Fälle sind denkbar: Wenn nämlich in einer Straße 50 Wärmepumpen auf Volllast laufen oder 50 Autos gleichzeitig laden wollen, kann das Netz in die Knie gehen. Diese Lastspitzen sind ein Problem für die Energiewende.