Energieversorgung in Stuttgart: Kurzfristiger Stromausfall in der Innenstadt

Kurzfristiger Stromausfall in der Innenstadt

Energieversorgung in Stuttgart

1 In weiten Teilen der Stuttgarter Innenstadt gibt es seit Montagmittag einen Stromausfall. Foto: dpa/Bernd Settnik

In weiten Teilen der Stuttgarter Innenstadt hat es am Montagmittag einen Stromausfall gegeben. Erste Angaben zur Dauer der Störung waren zu pessimistisch.











Link kopiert

Der Netzbetreiber Stuttgart Netze hat auf seiner Webseite am Montagmittag einen flächendeckenden Stromausfall in der Innenstadt gemeldet. Betroffen waren demnach die Postleitzahlenbereiche 70173, 70176, 70178, 70193, 70197, und 70199. Diese befinden sich in den Bezirken Mitte, West, Nord und Süd.

Allerdings waren die Auswirkungen weniger gravierend, als es eine Karte auf der Webseite von Stuttgart Netze hat vermuten lassen. Auf der waren große Teile der Innenstadt rot eingefärbt, womit signalisiert wird, dass es dort aktuell Probleme mit der Stromversorgung gibt.

Vier Umspannstationen betroffen

Moritz Oehl, Sprecher des Unternehmens, erklärt, dass diese Karte von einem Portal übernommen wird, auf dem Bürger eigenhändig Stromausfälle eintragen können. Aber auch eine erhöhte Zahl an Suchanfragen im Internet registriert das Portal und generiert daraus eine Störungsmeldung – inklusive einer automatisiert erstellten Prognose, wie lange die Behebung der Störung wohl dauern würde.

Tatsächlich hatte Stuttgart Netze am Montag ein Problem mit dem Umspannwerk Schickhardtschule. Davon betroffen seien wiederum vier Umspannstationen gewesen. Beim Netzbetreiber gilt die Faustregel, dass rund 600 Menschen von je einer Umspannstation versorgt werden. Nach gut 20 Minuten sei der Fehler behoben gewesen.