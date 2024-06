Energieversorgung: In der Esslinger Altstadt soll die Zukunft des Heizens beginnen

1 Die Altstadt ist erst nächstes Jahr dran: In anderen Teilen des Stadtgebiets verlegen die Stadtwerke aber bereits Wärmenetze. Foto: Roberto Bulgrin

Zwischen dem Esslinger Marktplatz und der Maille-Kreuzung beginnen die Stadtwerke im kommenden Jahr mit dem Bau eines Fernwärmenetzes. Was auf Passanten und Anwohner zukommt.











Veränderungen in der Esslinger Altstadt erfordern ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl. Doch die Stadtwerke Esslingen (SWE) wollen nun mit reichlich Baugerät in den historischen Gassen und Straßen anrücken. Von 2025 an, sagt der Geschäftsführer Jörg Zou, werde ein Wärmenetz in der Innenstadt installiert. Zur Verlegung der Rohre müssten Wege aufgerissen werden. Das Vorhaben sei bereits mit der Esslinger Stadtverwaltung und deren Denkmalschutzbehörde abgestimmt.