Energieversorgung in Aichwald

1 Irgendwo auf dem Gelände vor der Schurwaldhalle in Schanbach soll das geplante Heizzentrum für die Nahwärmeversorgung des Aichwalder Gemeindezentrums entstehen Foto: /Andreas Kaier

Aichwald plant gemeinsam mit den Stadtwerken Esslingen den Aufbau einer Nahwärmeversorgung – der Gemeinderat entscheidet im Juli.















Die Gemeinde Aichwald will gemeinsam mit den Stadtwerken Esslingen (SWE) in die Nahwärmeversorgung im Ort einsteigen. Geplant ist eine moderne Heizzentrale irgendwo auf dem Gelände zwischen dem Schanbacher Friedhof, der Schurwaldhalle und dem Kinderhaus Schanbach. Läuft alles nach Plan soll von dort aus ab dem Jahr 2026 vor allem das Gemeindezentrum in Schanbach mit Wärme versorgt werden. Zu diesem Zentrum gehören die beiden Schulgebäude, das Kinderhaus mit seinen Containern, die alte und neue Sporthalle sowie des Jugendhaus Domino.