Die Bauarbeiten an der Süddeutschen Erdgasleitung (SEL) sollen auf dem Schurwald im Jahr 2025 beginnen. Sie soll künftig auch das EnBW-Kraftwerk Altbach versorgen.















250 Kilometer lang ist die Süddeutsche Erdgasleitung (SEL), die quer durch Baden-Württemberg zuerst Erdgas und ab dem Jahr 2030 Wasserstoff von Lampertheim in Hessen nach Bissingen in Bayern transportieren und auch die Region Rhein-Neckar und den Großraum Stuttgart mit Energie versorgen soll. Ein Teilstück der Leitung, die von der Firma Terranets BW in vier Bauabschnitten verlegt und betrieben wird, verläuft auch durch den Landkreis Esslingen. Die Strecke führt von Weinstadt-Strümpfelbach aus bei Aichwald-Lobenrot auf den Schurwald, verläuft entlang des Waldrands vorbei an Schanbach und Aichschieß in Richtung Deponie Weißer Stein und über Baltmannsweiler und Reichenbacher Gemarkung weiter in Richtung Landkreis Göppingen.