Energieversorgung der Stadt Esslingen: Warum die Altstadt ein Wärmenetz braucht

1 In den engen, verwinkelten Gassen der Esslinger Altstadt soll ein Wärmenetz installiert werden. Foto: Roberto Bulgrin

Für die Umsetzung der Wärmewende müssen sich die Bewohner der Esslinger Innenstadt warm anziehen. Ihnen stehen große Veränderungen mit Blick auf die Energieversorgung ins Haus, kündigte Verwaltungsmitarbeiterin Katja Walther beim Altstadtviertele an.











Simone Weiß

Die Themenwahl war kein Eigentor. Um die Wärmeversorgung der Innenstadt ging es bei dem siebten Esslinger Altstadtviertele am Donnerstagabend im Alten Rathaus. Im November 2022 hatten die Organisatoren des offenen Bürgertreffs den Punkt schon einmal auf die Tagesordnung gesetzt – doch nun würde es neue Entwicklungen geben, kündigte Moderator Christoph Schweizer an. Und die gab es in der Tat: Im Zuge der kommunalen Wärmeplanung, so verriet Referentin Katja Walther, werde ein neues Wärmenetz für die Altstadt angestrebt. Auch mit dieser Maßnahme, so die Leiterin der städtischen Stabsstelle Nachhaltigkeit und Klimaschutz, solle die Klimaneutralität bis 2040 in der Neckarstadt erreicht werden. Aber bei Fragen zum Zeit- und Kostenrahmen der Umsetzung blieb sie vage: Das genaue Vorgehen müsse erst noch geklärt werden.