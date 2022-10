1 Rechts und links ist es dunkel, aber der Zwischenbau am Quadrium ist auch nachts hell erleuchtet. Foto: /Karin Ait Atmane

Die Stadt Wernau schaltet einige Lichter aus und dreht an den Thermostaten. Im nächsten Haushalt soll eine neue Stelle für einen Energie- oder Klimamanager geschaffen werden. Doch warum sind ausgerechnet die Grünen gegen diese neue Stelle?















Die Gemeinden sind angehalten, Energie zu sparen. Wernau wird gemäß der Energieeinsparverordnung des Bundes vom 1. September an verschiedenen Stellschrauben drehen. So werden Treppenhäuser und Flure in öffentlichen Gebäuden nicht beheizt oder öffentliche Gebäude nicht von außen beleuchtet. Weihnachtsbäume dürfen weiterhin leuchten, allerdings stimmte der Gemeinderat zu, auch diesen um 22 Uhr die Lichter auszudrehen wie von den Freien Wählern vorgeschlagen. Das soll auch für die übrige Weihnachtsmarktbeleuchtung gelten. Das Angebot einer Gruppe von Bürgern, die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung an der Kirchheimer Straße zu organisieren und zu finanzieren, will die Stadt nicht annehmen: Es gehe ja nicht in erster Linie um die Kosten, sondern ums Energiesparen, sagte Bürgermeister Armin Elbl.