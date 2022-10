1 In Baden-Württemberg sind noch zahlreiche Häuser mit Ölheizungen ausgestattet, für deren Tanks regelmäßig Brennstoff gekauft werden muss (Symbolbild). Foto: Imago//Rolf Poss

In diesem Jahr sind die Preise für Heizöl stark gestiegen. Wir zeigen, wie teuer Heizöl in Baden-Württemberg derzeit ist.















Link kopiert

Baden-Württemberg ist ein Heizölland – und deshalb sind im Südwesten besonders viele Menschen von steigenden Preisen für Heizöl betroffen. In Baden-Württemberg werden mehr als 40 Prozent der Wohnhäuser mit Ölheizungen beheizt. Bundesweit sind die Preise innerhalb eines Jahres nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox um rund 114 Prozent gestiegen.

Auch in mehreren großen Städten in Baden-Württemberg haben die Preise seit Jahresbeginn kräftig zugelegt – von etwas über 80 Euro für 100 Liter im Januar auf mehr als 140 Euro seit Juli, allerdings mit teils großen Schwankungen zwischen den einzelnen Orten. Das zeigen Daten des Anbieters Heizoel24.de. Die Preise beziehen sich dabei jeweils auf 100 Liter Heizöl Standard bei einer Lieferung von 3000 Litern.

So viel kostet Heizöl in Baden-Württemberg

Wie teuer ist Heizöl aktuell in den sechs größten Städten in Baden-Württemberg? Das zeigt die folgende Tabelle für Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Freiburg, Heilbronn und Ulm – jeweils anhand des letzten Preises, den Heizoel24 für den Vortag verzeichnet hat.

Wie stark die Heizölpreise seit Jahresanfang gestiegen sind, zeigt der Zeitverlauf in der folgenden Grafik:

Im Januar lagen die Preise in allen sechs Städten nahe beieinander und stiegen bereits vor Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine leicht von etwa 80 auf über 90 Euro an. Mit dem Kriegsbeginn wurde Heizöl schlagartig mehr als doppelt so teuer.

Zwar sanken die Preise zwischenzeitlich wieder, doch seit Juli schwanken sie auf hohem Niveau zwischen 140 und 200 Euro pro 100 Liter. Teilweise liegen rund 20 Euro Unterschied zwischen den Regionen.

Weitere aktuelle Daten zur Energiekrise finden Sie täglich aktuell in diesem Beitrag.