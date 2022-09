1 Die Archimedische Schraube hat schon bessere Tage gesehen. Foto: Roberto Bulgrin

Die Archimedische Schraube bleibt stehen, St. Blasius wird nicht mehr angestrahlt. Aber am Weihnachtsbaum sägt noch keiner.















Die ersten Sparrunden aufgrund der Verwerfungen auf dem Energiemarkt sind mittlerweile auch in Plochingen sichtbar. Die Kirche St. Blasius, eines der Wahrzeichen der Stadt am Neckarknie, wird nicht mehr angestrahlt. Und die Archimedische Schraube, die seit der Landesgartenschau 1998 das Wasser aus dem Neckar hinauf in den künstlich angelegten Bruckenbach schaufelt, wird sich nicht mehr von 7 bis 20 Uhr, sondern nur noch zweimal eine halbe Stunde am Tag drehen. Bisher hatte die Schraube mit einem 15-Kilowatt-Motor den größten Teil des Neckarwassers auf das Gartenschaugelände geschickt. Eine ergänzende Pumpe, die mit vier Kilowatt bislang eine deutlich geringere Wassermenge förderte, lief nur über Nacht. Die wird jetzt aber nahezu den ganzen Job übernehmen. Dadurch werden laut dem städtischen Energiemanager Thomas Silberhorn pro Tag 132 Kilowattstunden eingespart. Die große Schraube muss aber nach wie vor täglich etwas in Schwung kommen, damit sie sich durch Sand oder Steine im Fluss nicht festsetzt.