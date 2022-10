1 Thomas Lorenz rät zu Öfen, die Wärme lange speichern. Foto: Stefanie Schlecht

Wegen der hohen Gaspreise wollen immer mehr Menschen einen Kaminofen kaufen. Bei Ofenbauern stehen derzeit die Telefone nicht mehr still. Was bei einer Umrüstung zu beachten ist, erklärt ein Familienunternehmer aus dem Schönbuch.















Link kopiert

Kompakte, frei stehende Öfen mit schicker Metallverkleidung und möglichst großen Glasfenstern – solche Öfen installierte der Ofenbauer Thomas Lorenz aus Schönaich (Kreis Böblingen) in den vergangenen Jahren vorwiegend bei seinen Kunden. Doch in Zeiten des Ukrainekrieges und explodierender Energiepreise geht es in den meisten Wohnzimmern nicht mehr in erster Linie um eine wohlige Atmosphäre. Heute soll der Kaminofen vor allem einen Zweck erfüllen: die Wohnung heizen und Energiekosten senken.