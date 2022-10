1 Die Gaspreise sollen für Bürger und Unternehmen erschwinglich bleiben. Deshalb will die EU-Kommission, dass die Staaten ihre Energie in Zukunft gemeinsam einkaufen. Foto: dpa/Franziska Gabbert

Brüssel will Energie bezahlbar machen und die Versorgung für Bürger und Unternehmen sichern. Zentrale Bestandteile des Pakets sind der gemeinsame Einkauf von Erdgas sowie ein dynamischer Gaspreisdeckel für den Einkauf an Europas größter Gasbörse.















Radikale Eingriffe in den Gasmarkt wird es in Europa trotz der Krise vorerst nicht geben. Die EU-Kommission stellte am Dienstag ihre Vorschläge zur Regelung des Marktes vor. Ziel ist es, in diesen Zeiten des Krieges und der damit zusammenhängenden Lieferengpässe die Versorgung zu sichern. Zudem sollen die fast panikartigen Zustände, wie sie im Sommer herrschten, in Zukunft verhindert werden. Kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine begannen viele Staaten so viel Gas wie möglich zu kaufen, um ihre Speicher zu füllen. Der Preis für die Energie schoss von rund 20 Euro je Megawattstunde auf weit über 300 Euro. Inzwischen befindet er sich wieder im Sinkflug.