1 Für eine klimafreundliche Zukunft braucht es mehr Energie aus der Kraft der Sonne. Kommunen suchen nach geeigneten Flächen für größere Anlagen. Foto: picture alliance/dpa/Marcus Brandt

Für die Energiewende braucht es mehr große PV-Anlagen. In Leinfelden-Echterdingen haben die Stadtwerke drei mögliche Orte untersucht, unter anderem einen an der Autobahn. Nun gibt es einen Favoriten.















Die gewünschte Photovoltaik-Anlage an der A 8 nahe dem Echterdinger Ei hatte bereits vor knapp einem Jahr zu Unmut bei den Verantwortlichen in Leinfelden-Echterdingen geführt. Die Stadt sei „wie gefesselt“, sagte der Baubürgermeister Benjamin Dihm im Herbst 2022 gegenüber unserer Redaktion. Denn bei der ersten Fläche an der Autobahn, die sich die Stadt ausgeguckt hatte, hatte die Autobahngesellschaft abgewunken. So kam ein Nachbargrundstück ins Gespräch; doch auch hier war klar: Es wäre aus bürokratischen Gründen kein Selbstläufer.